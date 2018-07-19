الساحر التركى ينشر صورته خلال تلقى العلاج بمصر.. ويؤكد: الوضع الحالى أفضل

كتبت مريم بدر الدين

نشر الساحر التركى "عارف غفور" صورة له خلال تلقيه العلاج فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى بمصر، بعد تعرضه للدغه من أفعى كوبرا أثناء تدريبه للاحتفال بمدينة أنطاليا التركية.

وعلق غفور على الصورة، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا :"فى القاهرة مصر.. الوضع الحالى أفضل".



الساحر التركى

وكشف الدكتور أحمد طه، مدير عام مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أن هذا العلاج غير موجود سوى فى مصر، موضحًا أن الساحر التركى تم نقله إلى مصر منذ يومين، ودخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وحالته تحسنت، ومتوقع خروجه اليوم الخميس.

ويذكر أنه تم نقل الساحر من تركيا بطائرة خاصة، واستقبلته السفارة التركية، وتم نقله لمركز السموم.