الرئيس الصينى يصل الإمارات فى زيارة تستغرق 3 أيام

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وصل الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الخميس، إلى أبوظبى فى زيارة دولة إلى الإمارات تستمر ثلاثة أيام ترافقه قرينته السيدة الاولى بينغ ليوان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه كان فى استقبال الرئيس الصينى لدى وصوله مطار الرئاسة فى العاصمة أبوظبي، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وكتب ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه على تويتر "سعداء بزيارة الصديق العزيز... الرئيس الصينى إلى الإمارات"، معتبرا أنها "زيارة تاريخية بكل المقاييس".