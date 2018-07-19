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الرئيس السيسي: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة

الخميس، 19 يوليه 2018 05:18 م
الرئيس السيسي: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة الرئيس عبد الفتاح السيسي
الخرطوم – محمد الجالى
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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته للسودان الشقيق، موضحًا أن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل.

وأضاف الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر"، قائلا: "سعادتى بالغة بزيارتى للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، اليوم الخميس، وبرفقته قرينته السيدة انتصار السيسي.


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