الرئاسة: لجنة مشتركة بين مصر والسودان لتفعيل مباحثات السنوات الأربع الماضية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات الثنائية المغلقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين تضم جميع الآليات المشتركة سواء لجان مشتركة او آليات تنفيذية.

وأضاف راضى، في تصريحات للوفد الاعلامي المصري المرافق للرئيس السيسى بالسودان، تلك اللجنة تهدف لتفعيل ما يتم إنجازه من مباحثات ونقاشات ثنائية على مدار الأربع سنوات الماضية والتي عكست الإرادة السياسية الكبيرة لدي الرئيس السيسي ونظيره السوداني البشير لواقع ملموس، مشيرا إلى أن هناك إرادة قوية بأن يري شعبا البلدين شيء ملموس فى كافة المجالات المشتركة .