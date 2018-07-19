video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعه من كل أسبوع..

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الخميس، 19 يوليه 2018 03:23 م
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها كشف طبى-أرشيفية
كتبت- دينا الحسيني
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أمني لها منذ قليل عن تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة والإسكندرية.
 
تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تفعيل أوجه التواصل المجتمعى مع مختلف الفئات وتقديم أفضل سُبل التيسير على المواطنين .
 
 تواصل العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية " توقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع ، وذلك بالتنسيق المسبق مع مراكز الشباب والمساجد والكنائس الواقعة فى نطاق كلٍ منها.
يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية بين أبناء الشعب المصرى العظيم وشرطته الوطنية وترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط سماسرة هجرة غير شرعية فى المنيا

الداخلية تغلق 43 صفحة بـ"فيس بوك" لتحريضها على العنف والابتزاز

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بقنا وتضبط 25 قطعة سلاح

قطاع الخدمات الطبيه

الكشف المجاني للمواطنين

وزاره الداخليه

مستشفيات الحكومة

أخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة