الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

كتبت- دينا الحسيني

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أمني لها منذ قليل عن تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة والإسكندرية.

تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تفعيل أوجه التواصل المجتمعى مع مختلف الفئات وتقديم أفضل سُبل التيسير على المواطنين .

تواصل العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية " توقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع ، وذلك بالتنسيق المسبق مع مراكز الشباب والمساجد والكنائس الواقعة فى نطاق كلٍ منها.

يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية بين أبناء الشعب المصرى العظيم وشرطته الوطنية وترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى.