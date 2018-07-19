الخطوط الكويتية: دخول 5 طائرات إيرباص جديدة لأسطول الشركة العام المقبل

الكويت(أ ش أ)

أعلن الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية الكويتية المهندس عبدالله الشرهان، دخول 5 طائرات إيرباص جديدة لأسطول الشركة العام المقبل.

وأوضح الشرهان فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة فى تسلم 5 طائرات إيرباص A320 neo خلال العام المقبل، على أن تتسلم أولى تلك الطائرات خلال الفترة بين مارس أو مايو المقبلين، وذلك فى إطار صفقتها مع صانع الطيران الأوروبي، بموجب عقد الشراء الذى يتضمن انضمام 10 طائرات A350، و15 طائرة من طراز A320neo؛ لتعزيز قدراتها التشغيلية.

وأضاف أن عمليات الشركة ستشهد نموا وازدهارا كبيرين خلال الفترة المقبلة، بعد الانتقال إلى مبنى الركاب الجديد الخاص بها "تى 4" فى 8 أغسطس المقبل، متوقعا أن يصل عدد الركاب إلى 4 ملايين و800 ألف راكب فى نهاية العام الحالي، على أن يرتفع اجمالى الركاب إلى 5 ملايين و300 ألف راكب بنهاية العام المقبل، بنسبة ارتفاع تبلغ 9.4%.

وأشار الشرهان إلى أن مبنى الركاب الجديد سيكون مركز عمليات الخطوط الكويتية فقط، من دون مشاركة مع أى خطوط طيران أخرى لها تعاقدات مع "الكويتية"، نافيا أن تكون بعض الشركات تقدمت بطلب لنقل رحلاتها إلى مبنى الركاب الجديد "تى 4".