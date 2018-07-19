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الخميس، 19 يوليه 2018 02:12 م
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الخطوط الجوية البريطانية تعتذر على "فوضى مطار هيثرو" وإلغاء الرحلات

الخميس، 19 يوليه 2018 12:06 م
الخطوط الجوية البريطانية تعتذر على "فوضى مطار هيثرو" وإلغاء الرحلات مطار هيثرو ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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اعتذرت الخطوط الجوية البريطانية، بعد أن تسبب عطل تقنى فى إلغاء عشرات الرحلات من وإلى مطار هيثرو بالعاصمة لندن مساء أمس، وهو ما وصفه المسافرون "بالفوضى العارمة".

وذكرت شركة الطيران - فى بيان اليوم الخميس، أنها واجهت مشكلة فى الأنظمة، مما أدى إلى تراكم الرحلات وبعض الإلغاءات.

من جانبه، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية "رحلاتنا تعمل اليوم، لكننا نتوقع بعض الاضطرابات بسبب الازدحام الذى حدث يوم أمس من إغلاق مؤقت لمبنى مراقبة الحركة الجوية فى مطار هيثرو والمشكلة التقنية التى أثرت على عدد من شركات الطيران".

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لإبقاء أى اضطراب فى خدماتنا عند أدنى حد ممكن، ونأسف على تعطيل خطط سفر عملائنا".

 


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