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الخميس، 19 يوليه 2018 11:38 م
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"الخارجية الأمريكية": ندعم حق العراقيين فى التظاهر السلمي

الخميس، 19 يوليه 2018 11:15 م
"الخارجية الأمريكية": ندعم حق العراقيين فى التظاهر السلمي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
(أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فى تعليقها على التظاهرات المستمرة فى العراق، دعم واشنطن لحق العراقيين فى التظاهر السلمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت - خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - " ندعم حق الناس فى التظاهر السلمي، بالطبع نفهم أن حالات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود هى أمور مزعجة، الحكومة العراقية قالت إنها حريصة على حق المواطنين فى التظاهر، وأكدت عزمها على فعل المزيد لمعالجة مشاكل المحتجين، بما فى ذلك النقص فى الخدمات والكهرباء والفرص الاقتصادية أيضا " .

وأشارت إلى أن لدى الولايات المتحدة "علاقات رائعة" مع الحكومة العراقية، وأنها تدعم حق التظاهر السلمى والابتعاد عن الخروج عن القانون.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لاسيما المحافظات الجنوبية، مطالبين بتحسين مستوى الخدمات ومنها الطاقة الكهربائية .

 


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