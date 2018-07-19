الجيش اليمنى يسيطر على مواقع استراتيجية فى حيران

إيمان حنا

سيطرت قوات الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى على مواقع استراتيجية فى مديرية حيران، حتى أصبحت على بعد أمتار من قرية الفاضل التابعة لمديرية عبس.

جاء ذلك بعد الانتصارات المتلاحقة ميدنيا فى معارك ميدى، فتجد الجيش السودانى متلاحما مع القوات السعودية واليمنية جميعهم بنيان مرصوص وصف واحد يدكون أوكار الحوثييين.

وكانت القوات اليمنية المشتركة قد حققت انتصارات كبيرة فى حيران، حيث سبق أن أكد مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش باغت ميليشيات الحوثى بعدة هجمات واسعة أفضت إلى تحرير مساحات واسعة من مديرية حيران مؤكدا استعادة آليات قتالية ومخازن أسلحة كانت بحوزة الميليشيات.

وتمثلت تلك الآليات فى عربة عسكرية وأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وناظور عسكرى إيرانى الصنع تستخدمه الميليشيات فى كشف مواقع الجيش.