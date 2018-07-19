الجيش اللبنانى: إرهابى بارز يسلم نفسه لاتهامه بارتكاب جرائم

(أ ش أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، عن قيام المتهم الفلسطينى زياد أمين الشهابى من مخيم اللاجئين الفلسطينيين بعين الحلوة، بتسليم نفسه إلى مديرية مخابرات الجيش، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق معه حاليًا بمعرفة السلطات القضائية المختصة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها مساء اليوم - أن زياد الشهابى عمل لصالح شقيقه القيادى بتنظيم القاعدة أسامة الشهابي، كما أنه ارتبط بإرهابيين داخل مخيم عين الحلوة، بالإضافة إلى صدور ملاحقات قضائية بحقه لاشتراكه مع آخرين فى تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية وإرهابية ونقل أسلحة وذخائر وإطلاق النار على قوات الجيش فى العام 2008.

جدير بالذكر أن أسامة الشهابى يعد واحدًا من أبرز قيادات تنظيم القاعدة الهاربين، وكان أميرًا لتنظيم (فتح الإسلام) الإرهابى فى مخيم عين الحلوة، وأحيل للقضاء العسكرى اللبنانى لارتكابه جرائم إرهابية ضد قوات الجيش اللبنانى واستهداف قوات الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) كما أنه شارك ضمن صفوف تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى بسوريا، وموضوع على لائحة الإرهاب الأمريكية.