الجيش السورى يحرر قريتين فى ريف درعا الشمالى

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تمكنت وحدات من الجيش السورى اليوم الخميس، من تحرير قريتى خربة الطير والشيخ سعد فى ريف درعا الشمالى الغربى بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكرى قوله، إن وحدات من الجيش السورى خاضت خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية فى قريتى خربة الطير والشيخ سعد جنوب مدنية نوى فى ريف درعا، انتهت بفرض السيطرة التامة على القريتين بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم بينما لاذ المتبقى منهم بالفرار حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم.

يذكر أن تحرير قريتى الشيخ سعد وخربة الطير يأتى بعد 3 أيام من استعادة السيطرة على تل الحارة الاستراتيجى المطل على هضبة الجولان، وتحرير عدة قرى أخرى من آخر فلول الإرهابيين وذلك فى إطار العملية العسكرية التى تنفذها وحدات الجيش ضد الإرهاب فى المنطقة الجنوبية.