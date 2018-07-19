الجيش الأمريكى: إصابة 22 شخصا فى سقوط خيمة بقاعدة عسكرية فى كاليفورنيا

رويترز

قالت قاعدة للجيش الأمريكى فى كاليفورنيا إن عددا من الجنود أصيبوا عندما تسببت طائرة هليكوبتر فى سقوط خيمة أثناء تدريب سنوى.

وأضافت القاعدة فى تدوينات على تويتر وفيسبوك أن نحو 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك لدى هبوطها فى انهيار الخيمة، أمس الأربعاء، بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيرى على بعد 400 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الغربى من لوس انجليس.

وأوضحت القاعدة أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها فى الموقع. ولم يتضح بعد كم مصابا من الجنود إذ قالت القاعدة إن "عددا" منهم أصيب. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى. وقالت القاعدة إن الحادث وقع أثناء تدريب سنوى لجنود بجيش الاحتياط والحرس الوطنى.