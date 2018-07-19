video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأمريكى: إصابة 22 شخصا فى سقوط خيمة بقاعدة عسكرية فى كاليفورنيا

الخميس، 19 يوليه 2018 10:03 ص
الجيش الأمريكى: إصابة 22 شخصا فى سقوط خيمة بقاعدة عسكرية فى كاليفورنيا الجيش الأمريكى
رويترز
إضافة تعليق

قالت قاعدة للجيش الأمريكى فى كاليفورنيا إن عددا من الجنود أصيبوا عندما تسببت طائرة هليكوبتر فى سقوط خيمة أثناء تدريب سنوى.

وأضافت القاعدة فى تدوينات على تويتر وفيسبوك أن نحو 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك لدى هبوطها فى انهيار الخيمة، أمس الأربعاء، بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيرى على بعد 400 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الغربى من لوس انجليس.

وأوضحت القاعدة أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها فى الموقع. ولم يتضح بعد كم مصابا من الجنود إذ قالت القاعدة إن "عددا" منهم أصيب. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى. وقالت القاعدة إن الحادث وقع أثناء تدريب سنوى لجنود بجيش الاحتياط والحرس الوطنى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأمريكى يتوقع إعادة رفات لجنوده من كوريا الشمالية خلال أسبوعين

الجيش الأمريكى ردا على إيران: نتعهد بحماية ناقلات النفط فى الخليج

الجيش الأمريكى يعتمد على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بأعطال الأسلحة والسيارات

الجيش الأمريكى

كاليفورنيا

طائرة هليكوبتر

قاعدة للجيش الأمريكى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة