الجنح تعاقب أمين شرطة بالحبس عاما ودفع كفالة مالية لاتهامه بالإهمال

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، المنعقدة بزينهم، بمعاقبة أمين شرطة بقسم شرطة الأزبكية بالحبس عام وكفالة 2000 جنيه، لاتهامه بالإهمال فى أعمال وظيفته ما أسفر عن هروب متهم أثناء عرضه.

وكانت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد فؤاد، أحالت أمين الشرطة لمحكمة الجنح فى اتهامه بالإهمال فى أعمال وظيفته ما تسبب فى هروب متهم أثناء عرضه على محكمة الأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء حراسة أمين الشرطة للمتهم بعد عرضه على محكمة الأميرية، عرض المتهم سيجارة "استروكس" على أمين الشرطة الذى تناولها ففقد وعيه، وتمكن المتهم من فك الكلابشات مستخدمًا مفاتيح الشرطى وفرَّ هاربًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الهارب فى أحد الأكمنة المعدة لضبطه، وقررت النيابة حبسهما وإحالتهما للمحاكمة.