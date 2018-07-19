video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجنح تعاقب أمين شرطة بالحبس عاما ودفع كفالة مالية لاتهامه بالإهمال

الخميس، 19 يوليه 2018 11:36 ص
الجنح تعاقب أمين شرطة بالحبس عاما ودفع كفالة مالية لاتهامه بالإهمال محكمة -أرشيفية
كتب- أحمد إسماعيل - عامر مصطفى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، المنعقدة بزينهم، بمعاقبة أمين شرطة بقسم شرطة الأزبكية بالحبس عام وكفالة 2000 جنيه، لاتهامه بالإهمال فى أعمال وظيفته ما أسفر عن هروب متهم أثناء عرضه.

 

وكانت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد فؤاد، أحالت أمين الشرطة لمحكمة الجنح فى اتهامه بالإهمال فى أعمال وظيفته ما تسبب فى هروب متهم أثناء عرضه على محكمة الأميرية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء حراسة أمين الشرطة للمتهم بعد عرضه على محكمة الأميرية، عرض المتهم سيجارة "استروكس" على أمين الشرطة الذى تناولها ففقد وعيه، وتمكن المتهم من فك الكلابشات مستخدمًا مفاتيح الشرطى وفرَّ هاربًا

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الهارب فى أحد الأكمنة المعدة لضبطه، وقررت النيابة حبسهما وإحالتهما للمحاكمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنح روض الفرج تنطق حكمها على المتهم بالتعدى على السيدات.. اليوم

إحالة تشكيل عصابى للجنايات لاتهامهم بسرقة مخزن بعين شمس

مد أجل الحكم فى استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بنها لـ10 سبتمبر

أخبار الحوادث

حبس آمين شرطة

اخبار مصر

أخبار الداخلية

إهمال وظيفى

عرض متهم

النيابة العامة

محكمة الجنح

أمن القاهرة

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة