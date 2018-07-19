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الخميس، 19 يوليه 2018 07:16 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 272 من عناصر "حسم ولواء الثورة" بقوائم الإرهاب

الخميس، 19 يوليه 2018 06:46 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 272 من عناصر "حسم ولواء الثورة" بقوائم الإرهاب حركة حسم
كتب محمد إبراهيم
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نشرت الجريدة الرسمية نص الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال،والمشكلة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشار مصطفى رشاد والمستشار محمد شريف، بإدارج 272 متهما بالقضية 420 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ"حركتى حسم  ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب.

 

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، اتهامات عدة أبرزها اغتيال إبراهيم العزازى ضابط الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم في يوليو الماضي والهجوم على كمين بمدخل الدائري.

 

 


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