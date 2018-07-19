التنظيم والإدارة: استطلاع ساعات العمل المرن يخص العاملين فى الجهاز فقط

كتب مصطفى عبد التواب

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن استطلاع الرأى بشأن ساعات العمل المرن والذى تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية هو أمر داخلى خاص فقط بالعاملين فى الجهاز ولا يخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام .

وأوضح صالح فى تصريحات صحفية له اليوم أن هذا الاستطلاع أجرته الإدارة المركزية للبحوث التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إطار الاستطلاعات التى تجريها بصفة دورية إلى جانب البحوث والدراسات المختلفة المتعلقة بالجهاز الإدارى .

وطالب رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة وعدم التسرع فى نشر بيانات أو معلومات من شأنها إثارة الشائعات وإحداث بلبلة للرأى العام ودون الرجوع إلى المكتب الإعلامى للجهاز للتأكد من صحة المعلومة ودقتها .

وأكد أن الحديث عن نظام ساعات العمل المرن يتطلب أن يتم الأخذ فى الاعتبار العديد من المتغيرات والعوامل منها القوانين واللوائح الخاصة بوقت العمل وكذلك طبيعة واختصاصات الوحدات الإدارية فى الجهاز الإدارى للدولة فضلا عن طبيعة كل وظيفة وذلك إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمالية وغيرها .. مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعى شامل وجامع إذا تم التوافق على تطبيق هذا النظام فى المرحلة المقبلة .