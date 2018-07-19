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التصريح بدفن جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية بالطالبية

الخميس، 19 يوليه 2018 04:00 ص
التصريح بدفن جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية بالطالبية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثامن من عقار سكنى بمنطقة الطالبية، بعدما كشفت التحريات الأولية عن معاناته من مرض نفسى أسفر عن وفاته.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة الطابق الثامن بالطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابا بعدة كسور وكدمات أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتوفى يعانى من مرض نفسى ويقيم بصحبة أسرته، حيث استغل فرصة غيابهم عن المنزل وانتحر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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