البيت الأبيض يعلن عن محادثات لتحضير لقاء بين ترامب وبوتين فى واشنطن

(أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن هناك محادثات "جارية" تحضيرا لقمة ثانية بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين ستُعقد فى واشنطن فى الخريف.

وقالت ساره ساندرز على تويتر، إنه خلال اللقاء الأول بينه وبين بوتين فى هلسنكي، وافق الرئيس الأمريكى على "مواصلة الحوار" بين مستشارَى البلدين للأمن القومي.

وأضافت أن ترامب طلب من مستشاره للأمن القومى جون بولتون "أن يدعو الرئيس بوتين إلى واشنطن فى الخريف، وهذه المحادثات جارية حاليا".