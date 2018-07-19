الاستعانة بلودر لرفع تابوت الإسكندرية والقوات المسلحة تزيل السيارات لتمهيد الطريق

الإسكندرية أسماء على بدر

وصل منذ قليل، لودر تم الاستعانة به لرفع التابوت الغامض من موقع العقار، وفتح الطريق وإزالة جميع السيارات بالموقع، لتمهيد الطريق لدخول اللودر.

وكان الدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للهيئة العامة للآثار، عن وجود 3 مومياوات متحللة، وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافيا صلة المومياوات بأى أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، مؤكدا وجود عدد من الشواهد، أهما أنه لا يوجد نقوش على التابوت، أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنه، والدفنة فقيرة للغاية لا يوجد لها أية شواهد ملكية.

واضاف فى تصريحات صحفية على هامش فتح التابوت، أنه تم الاستعانة بمتخصصين من الاقصر والصعيد، وتم إزاحة الغطاء 25 سم، وتم اكتشاف الثلاث مومياوات المتحللة، ومياه بكميات كبيرة بداخلة، بسبب أن العقار القديم الذى كان موجود قبل هدمه كان يعتمد على بيارات فى الصرف الصحى، وسبب فى تسرب المياه، موضحا وجود كسر فى الناحية الشرقية للتابوت، وتسبب فى تسرب المياه بداخلة، مما أدى إلى تحلل المومياوات.

وقدم الشكر للقوات المسلحة، التى قدمت الدعم الكامل للفريق الآثرى، ومدهم بالدعم، والمعدات الكاملة منذ اكتشاف التابوت.