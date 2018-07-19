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الاتحاد الأوروبى يبدى قلقه من قانون الدولة اليهودية فى إسرائيل

الخميس، 19 يوليه 2018 02:36 م
الاتحاد الأوروبى يبدى قلقه من قانون الدولة اليهودية فى إسرائيل فيدريكا موجيرينى
رويترز
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أبدى الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، قلقه من قانون إسرائيلى جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فى البلاد وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربى الإسرائيلى.

وأقرت إسرائيل قانون الدولة اليهودية فى وقت سابق اليوم الخميس بعد أشهر من الجدل السياسى. وانتقده بشدة أبناء الأقلية العربية الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصرى.

وقالت متحدثة باسم فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر فى التواصل مع السلطات الإسرائيلية فى هذا السياق".

وأضافت "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضى قدما وأى خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".

وينص القانون على أن "إسرائيل هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودى فقط".

 


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