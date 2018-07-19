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الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
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الأمير هارى وزوجته يعتزمان زيارة الولايات المتحدة العام المقبل

الخميس، 19 يوليه 2018 04:22 م
الأمير هارى وزوجته يعتزمان زيارة الولايات المتحدة العام المقبل الأمير هارى وزوجته
أ ش أ
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قالت مصادر بريطانية مطلعة، إن الأمير هارى دوق ساسيكس وزوجته دوقة ساسيكس ميجان ماركل يعتزمان زيارة للولايات المتحدة العام المقبل.

وذكرت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية - نقلا عن المصادر المطلعة - أن دوق ودوقة ساسيكس، اللذان سيقومان الخريف المقبل بأول جولة كبرى لهما إلى استراليا ونيوزيلندا وتونجا وفيجي، يخططان للذهاب فى جولة عبر الأطلسى العام المقبل.

وأوضحت المصادر أنه بينما لم يتم الانتهاء من وضع أى خطط بهذا الشأن، فقد تم تسجيل موعد مبدئى للزيارة العام المقبل.

وتقول المصادر إن هارى وميجان يشعران بالحماس حيال زيارة الولايات المتحدة، فميجان الأمريكية تتطلع إلى تعريف هارى بكل شيء تحبه فى أمريكا.

ووفقا للمصادر، يرغب دوق ودوقة ساسيكس فى تقوية العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال هذه الزيارة.

 

 

 


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