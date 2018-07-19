video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 19 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا على معظم الأنحاء اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى 
القاهرة 26 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 26 31
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 37
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
العريش 22 33
رفح 21 32
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
رأس سدر 26 38
نخل 20 38
نويبع 28 37
طابا 21 37
كاترين 19 37
الطور 26 36
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 39
مرسى علم 30 39
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 24 39
أسيوط 24 40
سوهاج 25 41
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 27 40
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 28 42
أبو رماد 29 41
رأس حدربة 29 41
حلايب 30 40

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 29 43
المدينة 30 42
الرياض 29 42
المنامة 33 42
أبوظبى 32 42
الدوحة 32 44
الكويت 35 48
دمشق 17 36
بيروت 26 31
عمان 17 33
القدس 20 31
غزة 24 31
بغداد 30 44
مسقط 32 36
صنعاء 13 26
الخرطوم 27 37
طرابلس 26 34
تونس 23 37
الجزائر 22 29
الرباط 18 26
نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى 
أنقرة 15 30
اسطنبول 22 27
إسلام آباد 26 35
نيودلهى 28 34
جاكرتا 24 34
بكين 27 34
كوالامبور 24 33
طوكيو 27 34
أثينا 23 33
روما 19 32
باريس 18 30
مدريد 17 33
برلين 14 26
لندن 17 27
مونتريال 16 27
موسكو 18 23
نيويورك 20 28
واشنطن 17 30


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بدءًا من الجمعة المقبلة

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة