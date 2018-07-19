اعتقال 16 إرهابيا ينتمون لداعش فى كركوك والموصل بالعراق

أ ش أ

أعلن قائد فرض القانون فى محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الخميس، اعتقال 13 إرهابيا، مؤكدا أن الأجهزة الاستخبارية تعمل على ملاحقة الإرهابيين فى المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن السعدى قوله، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وخلال عملية مهمة نفذتها، تمكنت من اعتقال خلية مؤلفة من 13 إرهابيا دخلوا إلى كركوك، مضيفا أن الأجهزة الاستخبارية فى جهاز مكافحة الإرهاب وباقى الأجهزة الأمنية التى تعمل فى المحافظة تطارد جميع من يسعى إلى تعكير صفو أمن المحافظة.

وفى ذات السياق، قال مصدر أمنى عراقى إن المعتقلين يعتبرون نقاطا مهمة وتابعين لتنظيم (داعش) الإرهابي، لافتا إلى أن سرعة وصول الأجهزة الأمنية فى محافظة كركوك إليهم يضعف الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابى الذى يسعى بين فترة وأخرى إلى استغلال هجمات صغيرة للتأثير على المشهد الأمنى المستقر فى المحافظة منذ عمليات فرض القانون فى كركوك.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال ثلاثة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل .

وقال الناطق باسم الوزارة وفقا لقناة (السومرية)، إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على ثلاثة عناصر من "داعش" الإرهابى مطلوبين للقضاء شاركوا فى القتال ضد القوات الأمنية فى عمليات متفرقة، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق مختلفة فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل .