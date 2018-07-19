اعتقال سورى فى ألمانيا للاشتباه فى انضمامه وترويجه لـ"داعش"

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اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، مواطنا سوريا يشتبه انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابى والترويج للتنظيم المتطرف.

وأعلن مكتب المدعى الفيدرالى -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أنه تم القبض على "إسماعيل - 22 عامًا" بولاية ساكسونيا وأنه قام بنشر مواد دعائية للتنظيم فى مجموعات محادثة بتطبيق التواصل "واتس آب" بدءا من سبتمبر الماضى تعلقت المواد فى حادثين منها بكيفية الانضمام إلى التنظيم.

كما تابع المدعون أن المواد التى تم نشرها تظهر مشاهد تعذيب وإعدام أسرى التنظيم، ولم يتم الإعلان عن الاسم الكامل للمشتبه تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية.