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الخميس، 19 يوليه 2018 12:46 م
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اعتقال الداعية التركى عدنان أوكتار بتهمة استغلال الأطفال جنسيا وغسيل أموال

الخميس، 19 يوليه 2018 12:02 م
اعتقال الداعية التركى عدنان أوكتار بتهمة استغلال الأطفال جنسيا وغسيل أموال عدنان أوكتار
رويترز
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ذكرت الشرطة أن السلطات التركية احتجزت داعية تركى وما يربو على 150 من أتباعه رهن المحاكمة اليوم الخميس بتهم بينها استغلال الأطفال جنسيا والابتزاز وتشكيل عصابة إجرامية.

وعدنان أوكتار، داعية تركى، له مؤلفات كثيرة فى قصة الخلق، ويملك قناة تلفزيونية يقدم من خلالها برامج حوارية عن القيم الدينية وتظهر فيها مجموعة من النساء يرتدين ملابس ضيقة ويفرطن فى التزين بمساحيق التجميل ويصفهن "بالقطط الصغيرة".

وشوهد أحيانا وهو يرقص مع النساء ويغنى مع شبان يطلق عليهم "أسوده".

واعتقلت وحدة الجرائم المالية بالشرطة 187 شخصا الأسبوع الماضى فى مداهمات بخمسة أقاليم استهدفت أوكتار وأتباعه. ونفى أوكتار التهم الموجهة له، قائلا إنه ملتزم بالقانون وليس زعيم عصابة، مثلما جاء في شهادته إلى الشرطة التي حصلت عليها وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض عليه فى سيارته بعد لحظات من فراره من الفيلا الخاصة به في جينجيلكوي في الجانب الآسيوى من اسطنبول.

ووصف مكتب مدعى اسطنبول جماعة أوكتار بأنها عصابة إجرامية تستهدف ارتكاب جرائم منها استغلال الأطفال جنسيا والاعتداء الجنسى وغسل الأموال وحرمان الناس من حرياتهم والاحتيال والرشوة والتعذيب.

بدأ الداعية تشكيل قاعدة أتباعه في أواخر السبعينيات ودأب على الدخول في خلافات مع السلطات التركية. وواجه عددا من المحاكمات، باتهامات منها تشكيل عصابة إجرامية، لكن القضاء برأه منها.

وعلقت هيئة تنظيم البث أحد برامجه فى فبراير، قائلة إن مزجه بين المناقشات الدينية والرقص انتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

ويقول أوكتار إن نظرية داروين بخصوص النشوء والارتقاء هى أصل الإرهاب العالمى، وسبق أن اتهم المخابرات البريطانية بأنها طلبت من السلطات التركية اتخاذ إجراء ضده.

وذكر موقعه على الإنترنت أنه ألف أكثر من 300 كتاب ترجمت إلى 73 لغة. وأحدث أوكتار حالة من الفزع في فرنسا العلمانية عام 2007 بعد أن بعث آلافا من النسخ المجانية من كتابه "أطلس الخلق" بالبريد إلى المدارس والمكتبات في أنحاء البلاد.

وأمرت وزارة التعليم مدراء المدارس بمصادرة النسخ من الكتاب الذي يقول إن الله خلق جميع الكائنات الحية على صورتها الحالية.


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عدنان أوكتار

اسطنبول

تركيا

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