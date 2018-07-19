ارتفاع حصيلة انهيار مبنى فى الهند إلى 9 قتلى

أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكنى على مشارف نيودلهى، اليوم الخميس، إلى 9 قتلى بعد أن انتشل عمال الإنقاذ 4 جثث أخرى من الركام، بحسب ما أعلنت هيئة المطافئ فى الهند.

وانهار المبنى المؤلف من ست طبقات على مبان مجاورة ما أدى إلى بقاء نحو 12 شخصا من بينهم عمال وعائلات عالقين تحت الركام فى نويدا الكبرى شرق العاصمة الهندية.

وكان عمال الإنقاذ انتشلوا خمس جثث بمساعدة الات وكلاب مدرّبة. وصرح رئيس المطافئ فى المنطقة آرون قمر سينج لوكالة فرانس برس الخميس "عثرنا على أربع جثث منذ الليلة الماضية والعملية ستتواصل حتى ازالة الركام من المكان".

وأوقفت الشرطة أربعة مشتبه بهم من بينهم مالك المبنى بتهمة القتل غير العمد وتريد استجواب 20 شخصا آخرين.

وتشهد الهند انهيار مبان وخصوصا اثناء موسم الامطار الموسمية من اواخر يونيو حتى سبتمبر رغم انه من غير الواضح ما اذا كانت الكارثة الاخيرة بسبب الامطار الغزيرة في منطقة دلهي.