احترس.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تقديم الرخص أو الوقوف ليلاً بالسيارة

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها :

- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

نصت المادة 79 من الشريحة الرابعة فى حالة ارتكاب تلك المخالفة بخصم 4 نقاط من النقاط المحددة للسائق، وبالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما.

- الوقوف على الطريق ليلاً

تخصم 3 نقاط حال ارتكابها ضمن الشريحة الثالثة، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو إحداهما.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.