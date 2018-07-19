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احترس.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تقديم الرخص أو الوقوف ليلاً بالسيارة

الخميس، 19 يوليه 2018 02:14 ص
احترس.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تقديم الرخص أو الوقوف ليلاً بالسيارة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها :

 

- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

نصت المادة 79 من الشريحة الرابعة فى حالة ارتكاب تلك المخالفة بخصم 4 نقاط من النقاط المحددة للسائق، وبالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما.

 

- الوقوف على الطريق ليلاً

تخصم 3 نقاط حال ارتكابها ضمن الشريحة الثالثة، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو إحداهما.

 

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.


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