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اتفاق فى القنيطرة يقضى مغادرة المقاتلين لإدلب أو قبول حكم الدولة

الخميس، 19 يوليه 2018 09:36 ص
اتفاق فى القنيطرة يقضى مغادرة المقاتلين لإدلب أو قبول حكم الدولة أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) اليوم الخميس أن هناك أنباء عن التوصل إلى اتفاق يقضى بمغادرة مقاتلى المعارضة محافظة القنيطرة إلى محافظة إدلب التى تسيطر عليها المعارضة فى الشمال الغربى أو القبول بحكم الدولة.

وتقع القنيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل، وهي هدف لهجوم حكومى سورى تسانده روسيا أجبر قوات المعارضة على الاستسلام فى أنحاء كثيرة من الجنوب الغربى فى الشهر المنصرم.

وذكرت سانا نقلا عن مراسلها أن الاتفاق يشترط عودة الجيش السورى إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل 2011 عندما تفجر الصراع.

 

 


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