إعدام 38 كلبا ضالا فى حملة لمديرية الطب البيطرى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أعدمت مديرية الطب البيطرى، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، 38 كلبا ضالا، فى حملة مكبرة، بعدد من مناطق مدينة الفيوم، بعد شكاوى من المواطنين المقيمين فيها.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى شارع مصطفى كامل، وسط مدينة الفيوم، وأعدمت 11 كلبا ضالا، ثم توجهت إلى منطقتى السبع دروب وشارع الوابورات وعند المحلج، وأعدمت 10 كلاب أخرى، ثم توجهت الحملة إلى شارع المبيضة والعامود وعند المطافئ القديمة، وباب الوداع، وأعدمت 14 كلبا ضالا.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة، أن لجنة إعدام الكلاب بالمديرية، أعدمت 3 كلاب أخرى عند كوبرى الصوفى، وأن المديرية تواصل حملاتها لمواجهة الكلاب الضالة وخطورتها على حياة الأطفال والسيدات.