إطلاق عدة قذائف هاون من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة"

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق عدة قذائف الهاون، مساء اليوم الخميس، على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن 5 قذائف هاون على الأقل أطلقت من غزة وسقطت فى مناطق مفتوحة فى أشكول.

كما أكدت سقوط صاروخ فى موقع كرم أبو سالم العسكري، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار فى عدة مناطق من غلاف غزة.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى تعرض قوة تابعة له لإطلاق قذيفتى هاون جنوب قطاع غزة.

ولم يؤد هذا القصف إلى وقوع أى إصابات فى صفوف الإسرائيليين.

يأتى ذلك بعد لحظات من قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أن الشهيد عبد الكريم إسماعيل رضوان والذى ارتقى إثر قصف إسرائيلى لنقطة تابعة لقوة حماة الثغور شرق رفح هو أحد عناصرها.