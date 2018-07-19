video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إطلاق عدة قذائف هاون من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة"

الخميس، 19 يوليه 2018 04:32 م
إطلاق عدة قذائف هاون من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة" قصف فى غزة- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق عدة قذائف الهاون، مساء اليوم الخميس، على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن 5 قذائف هاون على الأقل أطلقت من غزة وسقطت فى مناطق مفتوحة فى أشكول.

كما أكدت سقوط صاروخ فى موقع كرم أبو سالم العسكري، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار فى عدة مناطق من غلاف غزة.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى تعرض قوة تابعة له لإطلاق قذيفتى هاون جنوب قطاع غزة.

ولم يؤد هذا القصف إلى وقوع أى إصابات فى صفوف الإسرائيليين.

يأتى ذلك بعد لحظات من قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أن الشهيد عبد الكريم إسماعيل رضوان والذى ارتقى إثر قصف إسرائيلى لنقطة تابعة لقوة حماة الثغور شرق رفح هو أحد عناصرها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى وجرح 3 آخرين فى قصف إسرائيلى جنوب قطاع غزة

هيئة "مسيرة العودة" تنفى استخدام "طائر الصقر" فى حمل متفجرات كأداة كفاح وطنى

الصحة الفلسطينية: 142 شهيدا حصيلة ضحايا مسيرة العودة فى غزة حتى الآن

الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار غزة

قصف فى غزة




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة