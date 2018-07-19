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الخميس، 19 يوليه 2018 06:54 م
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إضراب طاقم طائرة يجبر "ريان اير" الأيرلندية لإلغاء 600 رحلة إلى أوروبا

الخميس، 19 يوليه 2018 06:37 م
إضراب طاقم طائرة يجبر "ريان اير" الأيرلندية لإلغاء 600 رحلة إلى أوروبا مطار - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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ألغت شركة "ريان آير" الجوية الأيرلندية 600 رحلة إلى أوروبا منها 400 إلى إسبانيا، بسبب اضراب طاقم الطائرة فى بلجيكا والبرتغال وإسبانيا، ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن تلك الرحلات مقررة فى 25 و25 يوليو.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن اسبانيا أكثر الدول تضررا من هذه الاحتجاجات، التى تطالب الشركة بتطبيق تشريعات كل دولة تعمل فيها، مشيرة إلى أن شركة الطيران أبلغت من خلال بيان لها أنها بدأت بالفعل بإخطار الركاب المتأثرين، وتم ابلاغ 50 ألف منهم، وعرضت الشركة على عملائها سداد قيمة التذكرة أو امكانية الانتقال إلى رحلة بديلة.

 

توضح الشركة أن أى عميل لديه رحلة طيران مقررة لهذه الأيام ولم يتلق أى بريد إلكترونى أو رسالة نصية "قد يعتمد على رحلته بشكل طبيعى ويجب أن يسجل إجراءات الدخول بعد الإجراء المعتاد".

 

ويعتبر إضراب طاقم الطائرة، وهو أول من يواجه ريان إير، بشكل خاص بسبب عدد الدول التى تدعمه، وبالنسبة إلى التوقفات فى بلجيكا والبرتغال وإسبانيا، يجب إضافة التحركات المخطط لها فى إيطاليا (كلا الطيارين وطاقم الطائرة) أيضا فى اليوم 25، ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن 12٪ فقط من ركابها الأوروبيين سوف تتأثر بهذه الاحتجاجات.

 

وقال كينى جاكوبس، مدير التسويق فى الشركة: "من راينير، نود أن نعرب عن اعتذارنا الصادق لعملائنا عن الإزعاج الذى تسببه الإضرابات التى ستقع على الرغم من أننا بذلنا كل ما فى وسعنا لتجنبها".

 


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