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الخميس، 19 يوليه 2018 04:52 م
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إزالة 203 حالات تعديات وإشغالات بـ"سمسطا" فى بنى سويف

الخميس، 19 يوليه 2018 04:17 م
إزالة 203 حالات تعديات وإشغالات بـ"سمسطا" فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف، اليوم الخميس، 203 حالة تعديات وإشغالات بالطريق العام بشو ارع المدينة بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف.

وشارك العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية واللواء محمد طاهر،  مساعد مدير الأمن ، والعميد أحمد سعد،  مأمور مركز شرطة سمسطا، والرائد رامى كامل  معاون قسم شرطة المرافق، فى الحملة التى شملت إزالة 76 لافتة إعلانات مخالفة و بدون ترخيص و8  حالات درج سلم وبروز مخالفة، وكذلك ضبط  54 بائعا متجولا، و60  كشكا وتروسيكل و تندة، وبعض حالات الإشغالات المتنوعة بالطريق العام.
 
 
 
 
 

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