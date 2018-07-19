إزالة 203 حالات تعديات وإشغالات بـ"سمسطا" فى بنى سويف

وشارك العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية واللواء محمد طاهر، مساعد مدير الأمن ، والعميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة سمسطا، والرائد رامى كامل معاون قسم شرطة المرافق، فى الحملة التى شملت إزالة 76 لافتة إعلانات مخالفة و بدون ترخيص و8 حالات درج سلم وبروز مخالفة، وكذلك ضبط 54 بائعا متجولا، و60 كشكا وتروسيكل و تندة، وبعض حالات الإشغالات المتنوعة بالطريق العام.