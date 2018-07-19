أوروبا تعلن قائمة التحديات الأمنية التى تواجهها وعلى رأسها الإرهاب وروسيا

كتب: أحمد علوى

كشف مجلس العلاقات الدولية فى الاتحاد الأوروبى فى تقرير رسمى عن قائمة التحديات الأمنية للقارة الأوروبية، حيث احتلت الجماعات والتنظيمات الإرهابية المركز الأول فى القائمة، فى حين جاءت روسيا فى المركز الثانى كونها أحد التهديدات لأوروبا.

وفى المركز الثالث حسب تقرير قائمة التحديات الأمنية لأوروبا، جاءت كوريا الشمالية، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأى التى تم إجراؤها على المواطنين الأوروبيين، والذين أكدوا بأن تلك القائمة تشكل تهديدات واضحة لأمنهم والتى من المتوقع أن تظل قائمة خلال السنوات العشر القادمة أى عام 2028.

وفى أول تعليق من قبل الخبراء حول أراء المواطنين فى أوروبا، حيث أكدوا، بأن روسيا قد تغيرت إلى الأسوأ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما عادت شبه جزيرة القرم إلى الأراضى الروسية نتيجة الاستفتاء الشعبى، وهو الأمر الذى جعل الأوروبيون يعتقدون بأن روسيا قد أصبحت تشكل خطر كبير على القارة، خاصة فى ظل إمتلاك موسكو لقاعدة تكنولوجية وإلكترونية هائلة تجعلها قادرة على التدخل فى شؤون بلدانهم الداخلية واندلاع حرب المعلومات بينهم.

وذكر التقرير بأن أكثر الدول التى تمثل لها روسيا قلق كبير، هى بلدن الشرق الأوروبى، وعلى رأسهم إستونيا وليتوانيا وفنلندا وبولندا ورومانيا، وذلك فى الوقت الذى يقول فيه التقرير، بأن نحو خمس دول لا تعتبر روسيا تهديدا لأمنها، من بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال والمجر وقبرص.