أهم 10 بوستات اليوم.. آخر صورة لاستجمام محمد صلاح فى جزر المالديف

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- شاهد آخر صورة لاستجمام الفرعون محمد صلاح فى جزر المالديف

2- حساب دعائى يستغل صور "صلاح" للترويج للسياحة بجزر المالديف

3- وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج

تطبيق #مناسكنا... أحد التطبيقات الالكترونية على الأجهزة الذكية (هواتف

ذكية أو أجهزة لوحية)، التي أطلقتها #وزارة_الحج_والعمرة @HajMinistry لتقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها #ضيوف_الرحمن خلال رحلتهم في الديار المقدسة..#حج#خدمة_الحاج_فخر_لنا pic.twitter.com/NmfWSbPhcP