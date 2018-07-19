video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات اليوم.. آخر صورة لاستجمام محمد صلاح فى جزر المالديف

الخميس، 19 يوليه 2018 05:47 م
أهم 10 بوستات اليوم.. آخر صورة لاستجمام محمد صلاح فى جزر المالديف محمد صلاح
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

1- شاهد آخر صورة لاستجمام الفرعون محمد صلاح فى جزر المالديف

محمد صلاح
محمد صلاح

 

2- حساب دعائى يستغل صور "صلاح" للترويج للسياحة بجزر المالديف

المالديف
المالديف

 

3- وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج

4- زينة تنشر فيديو يوضح حقيقة أزمتها الأخيرة من داخل الفندق فى دبى

 

5- السفارة الأمريكية تنشر صور بحارة أمريكيين يزورون الأهرامات بالجيزة

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية

 

6- أول صورة لرونالدو بقميص يوفنتوس تحقق 11 مليون إعجاب على "إنستجرام"

رونالدو
رونالدو

 

7- الساحر التركى ينشر صورته خلال تلقى العلاج بمصر.. ويؤكد: الوضع الحالى أفضل

الساحر التركى
الساحر التركى

 

ساحر
ساحر

 

8- كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا
كوكا

 

9- محمد رمضان ينشر صورة من كواليس فيلم "الديزل"

محمد رمضان
محمد رمضان

 

10- محمد العدل يهاجم تعبير "شغل نسوان".. ويؤكد: تعبير مهين فالمرأة

محمد العدل
محمد العدل

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات.. بعد شائعات انفصالها.. مى سليم تستمتع فى الساحل مع شقيقاتها

أهم 10 بوستات.. رئيسة كرواتيا لمنتخب بلادها: صنعتم التاريخ ونحن فخورون بكم

أهم 10 بوستات.. أحمد فتحى سرور يظهر مجددا للدفاع عن توفيق عكاشة

محمد صلاح

المالديف

بوستات




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة