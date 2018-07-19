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أمين "الأعلى للإعلام": المجلس مستمر فى مباشرة مهامه لحين تشكيل الجديد

الخميس، 19 يوليه 2018 08:38 ص
أمين "الأعلى للإعلام": المجلس مستمر فى مباشرة مهامه لحين تشكيل الجديد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
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أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس الأعلى مستمر بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وذلك فقًا لأحكام القانون.
 
وأضاف أحمد سليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا لها، الأحد المقبل، لمتابعة أعمال لجان المجلس والنظر فيما يعرض عليها، على أن تعرض القرارات الصادرة عنها على المجلس فى اجتماعه الأربعاء المقبل.
 
وكان مجلس النواب قد وافق الاثنين الماضى على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.

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