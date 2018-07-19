أمن القليوبية يكثف جهودة للقبض على عصابة لسرقة نوافذ مدرسة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة الاستيلاء على النوافذ "الألوميتال"، الخاصة بفصول مدرسة أبن رشد الإعدادية بإدارة غرب شبرا الخيمة، والتحفظ على 2 من العمال لحين التوصل لتحديد الجناه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصر رئيس ماحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا بتعرض المدرسة لسرقة جميع شبابيك "الألومنيتال".

أخطر اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وأنتقلت فرق المعمل الجنائى للمدرسة لرفع البصمات ومعاينة المدرسة، وحصر جميع المسروقات من أجهزة أو معدات أخرى.

وبإجراء التحقيقات، جرى التحفظ على أثنين من عمال المدرسة، للأشتباه بهم للعرض على النيابة العامة.

من جانبه، أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى إبلاغ الأجهزة المعنية، وتم تحويل السرقة إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى ندب عاملان إلى المدرسة لحين ورد نتائج التحقيقات بشأن الواقعة.