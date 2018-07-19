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الخميس، 19 يوليه 2018 05:32 م
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أستراليا تقدم 3.6 مليون دولار مساعدات إنسانية لمتضررى الجفاف بأفغانستان

الخميس، 19 يوليه 2018 04:42 م
أستراليا تقدم 3.6 مليون دولار مساعدات إنسانية لمتضررى الجفاف بأفغانستان أرض فى أفغانستان- أرشيفية
أ ش أ
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رحب برنامج الأغذية العالمى بالمساهمة الجديدة المقدمة من جانب الحكومة الأسترالية بقيمة 3.6 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف داخل أفغانستان.

وأفاد بيان صحفى نشره البرنامج عبر موقعه الإليكترونى بأنه سيستغل تلك الإسهامات لتلبية مطالب السكان المتضررين فى 20 إقليم بأفغانستان.

وقال سفير أستراليا بأفغانستان نيكولا جوردون سميث  إن المساعدات الإنسانية لأستراليا تركز على دعم الأشخاص الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وأصحاب الإعاقات.

وعبر سميث عن سعادة بلاده بدعم جهود برنامج الأغذية العالمى والجهود المشتركة بينه وبين حكومة أفغانستان للمساعدة فى توفير المساعدات الغذائية الحيوية للعائلات المتضررة من الجفاف.

وتعانى أفغانستان فى الوقت الحالى من جفاف شديد يضرب 20 إقليما من أصل 34 إقليما بالبلاد.

وقالت ناوكو فوكوناجا نائبة مدير برنامج الأغذية العالمى فى أفغانستان إن المساهمة المقدمة من أستراليا ستمّكِن البرنامج والشركاء، بما فى ذلك حكومة أفغانستان، من مساعدة النساء والأطفال والرجال المتضررين من الجفاف وتوفير احتياجاتهم الغذائية.

 

 


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