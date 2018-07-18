video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

8 معلومات عن مشروع الاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات.. تعرف عليها

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:30 ص
8 معلومات عن مشروع الاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات.. تعرف عليها سمك - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، تيسيرًا عليهم فى إيضاح كافة المعلومات بشأن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى تحقق أكبر استفادة ممكنة للشباب المصرى، إلى جانب تقديم خدمة أفضل للمواطن، وبحث السبل التى تسهم فى العمل على خفض الأسعار، والتى من بينها مشروع الاستزراع السمكى بالقليوبية، وجاءت أبرز المعلومات حول المشروع على النحو التالى:

 

1 - يقع مشروع الاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة، والذى تم تدشينه بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

 

 2 -  تم إنزال الدفعة الخامسة من زريعة الأسماك الأربعاء الماضى والتى تقدر بحوالى 80 الف أصبعية بلطى.

 

3 -  كان قد تم إطلاق أربع دفعات بحوالى 310 آلاف زريعة سمكية، ليصل إجماليها حتى الآن 390 ألف أصبعية بلطى.

 

4 -  يقع المشروع على مساحة 85 فدانًا.

 

5  -  ينتج المشروع أكثر من 160 طن سمك سنويًا.

 

 6  - يتكون المشروع من 40 قفصًا سمكيًا بقطر 8 متر للقفص الواحد يتم استزراع القفص الواحد بعدد 8000 أصبعية بلطى.

 

7  -  يهدف المشروع الوصول بالإنتاجية إلى 2 طن للقفص الواحد بإجمالى 80 طنًا للدورة الواحدة.

 

8  - يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، حيث تستهدف المحافظة استغلال البحيرة كمنطقة سياحية، وأن المشروع السمكى سيزيد من الفرص السياحية بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: إنزال الدفعة الخامسة من زريعة الأسماك فى بحيرة عرب العليقات

محافظ القليوبية: إنزال الدفعة الرابعة من زريعة الأسماك ببحيرة عرب العليقات

فيديو.. نائب وزير الزراعة: وضع 500 ألف ذريعة من الأسماك فى بحيرة "عرب العليقات"

الاستزراع السمكي

محافظ القليوبية

وزير الزراعة

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

بحيرة عرب العليقات




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة