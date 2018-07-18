8 معلومات عن مشروع الاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات.. تعرف عليها

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، تيسيرًا عليهم فى إيضاح كافة المعلومات بشأن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى تحقق أكبر استفادة ممكنة للشباب المصرى، إلى جانب تقديم خدمة أفضل للمواطن، وبحث السبل التى تسهم فى العمل على خفض الأسعار، والتى من بينها مشروع الاستزراع السمكى بالقليوبية، وجاءت أبرز المعلومات حول المشروع على النحو التالى:

1 - يقع مشروع الاستزراع السمكى ببحيرة عرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة، والذى تم تدشينه بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

2 - تم إنزال الدفعة الخامسة من زريعة الأسماك الأربعاء الماضى والتى تقدر بحوالى 80 الف أصبعية بلطى.

3 - كان قد تم إطلاق أربع دفعات بحوالى 310 آلاف زريعة سمكية، ليصل إجماليها حتى الآن 390 ألف أصبعية بلطى.

4 - يقع المشروع على مساحة 85 فدانًا.

5 - ينتج المشروع أكثر من 160 طن سمك سنويًا.

6 - يتكون المشروع من 40 قفصًا سمكيًا بقطر 8 متر للقفص الواحد يتم استزراع القفص الواحد بعدد 8000 أصبعية بلطى.

7 - يهدف المشروع الوصول بالإنتاجية إلى 2 طن للقفص الواحد بإجمالى 80 طنًا للدورة الواحدة.

8 - يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، حيث تستهدف المحافظة استغلال البحيرة كمنطقة سياحية، وأن المشروع السمكى سيزيد من الفرص السياحية بها.