331 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تغلق باب المغاربة

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى والذى تم الاستيلاء على مفاتيحه منذ 1967)، اليوم الأربعاء، بعد اقتحام 331 مستوطنًا ومعهم أطفالهم ساحات المسجد، حيث قاموا بأداء صلوات وشعائر تلمودية علنية بحماية وحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال شهود عيان إن من بين المقتحمين للمسجد المبارك مخطط تفجير مسجد قبة الصخرة فى المسجد الأقصى المتطرف يهودا عتصيونى، وأضافوا أن اقتحامات اليوم الواسعة تأتى تنفيذًا لأكبر برنامج سنوى لأطفال المقتحمين من المستوطنين فى الأقصى؛ استعدادًا لما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، ولربط أطفال المتطرفين وعائلاتهم بأمجاد الهيكل المزعوم.

من جانبه، أفاد المنسق الإعلامى بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، بأن مخابرات الاحتلال أخلت سبيل حارسة المسجد الأقصى المبارك بيان الشيخ، بعد التحقيق معها اليوم، بشرط إبعادها عن المسجد لمدة ثلاثة أيام.