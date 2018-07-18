17 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن أخرى ، ويتراكى على الأرصفة سفينتين ، ومن المنتظر دخول سفينتين.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة ، فضلا عن وجود 3 سفن بضائع عامة ، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.