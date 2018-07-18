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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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17 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:59 ص
17 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج  3 سفن أخرى ، ويتراكى على الأرصفة سفينتين ، ومن المنتظر دخول  سفينتين.

 ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين ويتراكى على الأرصفة  2 سفينة ، فضلا عن وجود 3 سفن بضائع عامة ، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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