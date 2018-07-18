وكيل تضامن كفر الشيخ: شرح مناسك الحج على "ماكيت" لحجاج الجمعيات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن المديرية ستعقد ندوة شاملة لحجاج الجمعيات وعددهم 360 حاجا يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية ودعم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، يتخللها كلمة للمحافظ، وكلمة مندوبين عن مؤسسة الحج والعمرة بالوزارة، وبحضور عدد من أئمة الأوقاف.

وأضاف مسلم لـ "اليوم السابع"، أنه جارى تجهيز "ماكيت" للحرم المكى، لتعريف الحجاج مناسك الحج من طواف وسعى، وتعريفهم كل الأماكن بالكعبة، سواء موقع الحجر الأسود، وحجر إسماعيل، والركن اليمانى، وبداية الطواف ونهايته، وما يقوله الحاج خلال الطواف.