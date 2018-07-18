video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة عميل سرى أمريكى بسكتة دماغية خلال زيارة ترامب لاسكتلندا

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:44 م
وفاة عميل سرى أمريكى بسكتة دماغية خلال زيارة ترامب لاسكتلندا ترامب
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

توفى عميل سرى بجهاز الاستخبارات الأمريكى إثر اصابته بسكتة دماغية خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمنتجع تيرنبرى للجولف فى اسكتلندا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العميل السرى، المتمرس فى عمله منذ 19 عامًا، كان ضمن فريق الحماية الرئاسى رفقة ترامب فى اسكتلندا، وتوفى جراء إصابته بالسكتة الدماغية.

وكان العميل قد تلقى "الرعاية العاجلة" من الأطباء فى اسكتلندا لكنه توفى أمس الثلاثاء.

ومن جانبها أكدت الاستخبارات الأمريكية، نبأ وفاة العميل السرى، وقالت فى بيان "ننعى ببالغ الحزن الشديد"، واصفة إياه بأنه "محترف ومتفانٍ فى عمله من الدرجة العليا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معارضون لترامب يحتجون قرب منتجع إقامته فى اسكتلندا

ترامب يتوجه إلى اسكتلندا فى إطار زيارته للمملكة المتحدة

اسكتلندا

ترامب

وفاه عميل سرى امريكى

سكته دماغيه




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة