وفاة عميل سرى أمريكى بسكتة دماغية خلال زيارة ترامب لاسكتلندا

لندن (أ ش أ)

توفى عميل سرى بجهاز الاستخبارات الأمريكى إثر اصابته بسكتة دماغية خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمنتجع تيرنبرى للجولف فى اسكتلندا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العميل السرى، المتمرس فى عمله منذ 19 عامًا، كان ضمن فريق الحماية الرئاسى رفقة ترامب فى اسكتلندا، وتوفى جراء إصابته بالسكتة الدماغية.

وكان العميل قد تلقى "الرعاية العاجلة" من الأطباء فى اسكتلندا لكنه توفى أمس الثلاثاء.

ومن جانبها أكدت الاستخبارات الأمريكية، نبأ وفاة العميل السرى، وقالت فى بيان "ننعى ببالغ الحزن الشديد"، واصفة إياه بأنه "محترف ومتفانٍ فى عمله من الدرجة العليا".