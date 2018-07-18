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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:07 م
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وفاة شخص وإصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:06 م
وفاة شخص وإصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على مشاجرة بين عائلتين.

 

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة ومصابين بالعقار شارع الشيخ سعد - منطقة الحضرة القبلية دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول "ال ع ا" 37 سنة عامل دوكو مقيم منطقة المراغى دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، السابق اتهامه فى 3 قضايا " هروب مراقبة - سرقة"، وطرف ثان "س م ع" 40 سنة عامل دوكو، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وشقيقته وطليقة الأول "ف م ع" 35سنة ربة منزل مصابة بجروح قطعية بالرسغ واليد اليسرى والصدر من الناحية اليمنى، ووالدتهما "ن هـ ر" 60 سنة ربة منزل مصابة بجروح قطعية بالرأس والعضد والثدى الأيسر، والصدر من الناحية اليمنى " مقيمين بالعقار محل البلاغ " .

 

المشاجرة بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهم، توجه على إثرها الأول لمسكن الطرف الثانى لإنهاء تلك الخلافات، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الطرف الثانى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم المنوه عنها وفر هارباً .

 

تم نقل المصابين لمستشفى جمال عبدالناصر للعلاج وتوفى الثانى عقب وصوله المستشفى، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.


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