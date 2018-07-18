وصول الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة القاهرة بعد إثبات براءتها.. فيديو وصور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الحاجة سعدية (ضحية العمرة المزيفة)، قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات، بعد أربعة أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية.



الحاجة سعدية

وصلت الحاجة سعدية علي متن رحلة طيران نسما القادمة من مدينة ينبع رقم 185، وقامت سلطات مطار القاهرة بسرعة إنهاء إجراءات وصولها عبر صالة 1 بمبنى الركاب 1 بالمطار القديم.

وحرصت أسرة الحاجة سعدية، على التواجد بمطار القاهرة وقامو بحملها على الأكتاف فور خروجها من صالة الوصول بالمطار، معبرين عن سعادتهم ببراءتها من تهمة حيازة المخدرات.



الحاجة سعدية

كانت سعدية عبد السلام 74 سنة، من قرية درين التابعة لمركز نبروه، قد وقعت ضحية لجارها "عبد الله"، الذى أقنعها وشقيقته بتبرع شخص سعودى بعمرة لـ15 فردًا، كانت هى من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع ( غرب ) السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقى القبض عليها.



الحاجة سعدية

وتمكن ضباط مباحث الدقهلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى إحدى الشقق بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف تهريب المخدرات بمساعدة أشخاص بالمملكة السعودية ونبروه، كما تم القبض على شقيقته وزوجها، وسائق السيارة التي استقلها برفقة المجنى عليها لتوصيلها للمطار، باعتبارهم شركاء فى الجريمة.



الحاجة سعدية