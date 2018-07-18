وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، إنه لا يوجد زيادة جديدة حاليا فى أسعار الكهرباء خلال فى العام المالى الحالى ، وأن الزيادة بأسعار الكهرباء تسير وفق جدول محدد كل أول يوليو يتم الزيادة ولمدة 5 سنوات ويتبقى سنتين فقط.

وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه تم تركيب 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع ، موضحا أنه ليس من الممكن أن يتم تغيير جميع العدادات القديمة خلال 4 سنوات فقط.

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن العدادات مسبوقة الدفع " الكارت" كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق ، والدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الحالى أول من بادرا بتركيب هذه العدادات .

وقال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، إنه لا يوجد زيادة جديدة حاليا فى أسعار الكهرباء خلال العام المالى الحالى ، وأن الزيادة بأسعار الكهرباء تسير وفق جدول محدد كل أول يوليو يتم الزيادة ولمدة 5 سنوات ويتبقى سنتين فقط.

وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تركيب 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع، موضحا أنه ليس من الممكن أن يتم تغيير جميع العدادات القديمة خلال 4 سنوات فقط.

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن العدادات مسبوقة الدفع " الكارت" كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق ، والدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الحالى أول من بادروا بتركيب هذه العدادات .