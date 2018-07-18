وزير الداخلية الإيطالى يرفض انتقادات حقوقية لمواقفه من الهجرة لبلاده

روما(أ ش أ)

رفض وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى انتقادات حقوقية وجهت إليه بشأن موقفه المتشدد من الهجرة، وقال أن الهدف من سياسات الهجرة هو إنقاذ الجميع.

وقال سالفينى فى تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع "تويتر" أن أكاذيب وإهانات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية تؤكد أن بلاده على حق فى تخفيض حالات الهجرة بهدف منع ارهاق المزيد من الأرواح والحد من أرباح الذين يتاجرون بالبشر والهجرة غير الشرعية".

وكان سالفينى قد أكد مؤخرا أنه منذ تقلده منصبه فى الحكومة الجديدة أوائل يونيو الماضى، تراجعت أعداد المهاجرين بـ 21 ألفا مقارنة باولئك الوافدين إلى سواحل إيطاليا فى نفس الفترة من العام الماضى.

وتأتى هذه التصريحات بعد توجيه منظمة اسبانية غير حكومية أصابع الاتهام للحكومة الايطالية، حيث اعتبرت أن "كل وفاة بمياه المتوسط هو النتيجة المباشرة لتلك السياسة".

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية عن المنظمة قولها "ندين تجاهل الانقاذ فى المياه الدولية وتخلى خفر السواحل الليبى المزعوم، الذى استمد شرعيته من إيطاليا، عن شخص على قيد الحياة وترك طفل وامرأة يموتان بمياه المتوسط."