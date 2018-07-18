وزير التموين يلتقى مستثمرى العاشر من رمضان.. ويؤكد زيادة المنافذ السلعية

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمستثمرين بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس ادارة الجمعية.

واستعرض المصيلحى، محاور عمل وزارة التموين فى اطار برنامج الحكومة المصرية وتشمل محور التجارة الداخلية، وزيادة عدد شبكات التوزيع وسلاسل البيع، وعمل بطاقات دعم للفئات الاكثر احتياجاً، مع زيادة الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية لضمان وجود رصيد كافٍ وآمن من السلع.

وأكد الوزير على أهمية المشروعات الاستثمارية والخدمية التى تقوم بها وزارة التموين ومنها مشروعات المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق لكافة المحافظات، ومشروعات إنشاء الصوامع والغلال لتخزين الأقماح، ومشروعات تشغيل الشباب ومنها مشروع الألف سيارة ومشروع جمعيتى وغيرها من المشروعات التى تهدف الى تشغيل الشباب وتوفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

واستمع المصيلحى إلى مطالب ومقترحات المستثمرين وأهم المعوقات التى تواجههم، مؤكداً على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة لا سيما جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على أهمية التنسيق المشترك والتعاون مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات الاستثمار فى المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق الحديثة بما يضمن تنظيم التجارة الداخلية، لافتا إلى أهمية استكمال مشروعات إنشاء الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية للأقماح فى الشرقية، حيث إنها أعلى محافظة فى إنتاج القمح.