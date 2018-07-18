وزير التعليم العالى: الجامعات الجديدة ستقدم منح للمتفوقين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تلقى تكليفاً منذ بداية توليه الحقيبة من الرئيس السيسى بأن تدخل بلادنا فى العالمية لينافس الخريج فى السوق العالمى، موضحاً أن الجامعات الأجنبية ليست لطبقة معينة من المجتمع، ولكن لكل المتفوقين من المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الجامعات الجديدة ستقدم منح للمتفوقين، مشيراً إلى أن النظام التعليمى فى مصر مميز جداً.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن النظام التعليمى الجديد سيمنح شهادات جامعية من الخارج ويزيد من التنافسية، موضحاً: أن هناك 20 ألف طالب مصرى يدرسون فى بريطانيا.