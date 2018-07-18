نيجيريا تعتزم افتتاح أحداث شركة طيران وطنية جديدة بنهاية 2018

فارنبورو (أ ف ب)

أعلن وزير الطيران النيجيرى هادى سيريكا، الاربعاء احداث شركة طيران وطنية جديدة "نيجيريا اير" مع حلول نهاية 2018، وذلك خلال مؤتمر صحفى فى معرض دولى للطيران بالمملكة المتحدة.

واوضح الوزير ان الحكومة "تقع عليها مسؤولية اخلاقية واجتماعية فى اقامة شركة نقل وطنية جديدة" مضيفا "انهينا الجانب الادارى من الامر، ونحن الان بصدد اقتناء الطائرات".

واشار فى تغريدة الى بوينج وايرباص اللتين تجرى حكومته "مفاوضات" معهما لتوفير الطائرات، ولا توجد فى نيجيريا شركة طيران وطنية منذ غلق "نيجيريا ايرويز" فى 2003 بسبب ديون.

وستكون الشركة الجديدة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها ستدار بالكامل من القطاع الخاص. ولن تملك الدولة اكثر من 5 بالمئة من اسهمها.

وستسير الشركة الجديدة رحلات داخلية واقليمية ودولية وتبحث الحكومة حاليا عن شريك استراتيجى يمكنه الاستثمار فى المشروع وتطويره وادارته.