video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيجيريا تعتزم افتتاح أحداث شركة طيران وطنية جديدة بنهاية 2018

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:53 م
نيجيريا تعتزم افتتاح أحداث شركة طيران وطنية جديدة بنهاية 2018 طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
فارنبورو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن وزير الطيران النيجيرى هادى سيريكا، الاربعاء احداث شركة طيران وطنية جديدة "نيجيريا اير" مع حلول نهاية 2018، وذلك خلال مؤتمر صحفى فى معرض دولى للطيران بالمملكة المتحدة.

واوضح الوزير ان الحكومة "تقع عليها مسؤولية اخلاقية واجتماعية فى اقامة شركة نقل وطنية جديدة" مضيفا "انهينا الجانب الادارى من الامر، ونحن الان بصدد اقتناء الطائرات".

واشار فى تغريدة الى بوينج وايرباص اللتين تجرى حكومته "مفاوضات" معهما لتوفير الطائرات، ولا توجد فى نيجيريا شركة طيران وطنية منذ غلق "نيجيريا ايرويز" فى 2003 بسبب ديون.

وستكون الشركة الجديدة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها ستدار بالكامل من القطاع الخاص. ولن تملك الدولة اكثر من 5 بالمئة من اسهمها.

وستسير الشركة الجديدة رحلات داخلية واقليمية ودولية وتبحث الحكومة حاليا عن شريك استراتيجى يمكنه الاستثمار فى المشروع وتطويره وادارته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 22 من مقاتلى وقياديى "بوكو حرام" فى نيجيريا

مصرع 49 شخصا وفقدان 20 آخرين جراء فيضانات شمال نيجيريا

نيجيريا

أحداث شركة طيران جديدة

شركة طيران وطنية جديدة

أخبار نيجيريا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة