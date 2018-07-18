ننشر أولى صور أطفال كهف تايلاند بعد مغادرتهم للمستشفى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

فى أول ظهورعلنى لأطفال تم انقاذهم من كهف غمرته المياه بتايلاند، والبالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم، فقد خرج الأطفال من مستشفى فى إقليم تشيانج راى بشمال البلاد اليوم الأربعاء ليظهروا فى مؤتمر صحفى سيبثه التلفزيون الوطنى.

وكانت محنة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما فى كهوف تام لوانج قد أدت لإطلاق جهود دولية نجحت فى إنقاذهم.

يذكرأن، قال المتحدث باسم الحكومة فى تايلاند أمس الثلاثاء إن أفراد فريق كرة القدم الذين تم إنقاذهم من أحد الكهوف بالبلاد، وعرفوا بأطفال الكهف، سيظهرون إعلاميا للمرة الأولى فى مؤتمر صحفى اليوم بصحبة مدربهم عقب الخروج من المستشفى.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الصحفيين سيتقدمون بأسئلتهم مسبقا لعرضها على طبيب نفسى، ليتم لاحقا طرح الأسئلة المعتمدة بواسطة مشرف، موضحة أن السلطات تخشى من تأثير الشهرة والاهتمام الإعلامى المفاجئين على الصحة العقلية والنفسية للأطفال، ما دعاها للسيطرة على المؤتمر بشكل كبير.



كما صرح بساكورن بونيالاك نائب حاكم مقاطعة شيانج راى، أنه سيتم إرسال الأطفال إلى منازلهم عقب المؤتمر، مطالبا ذويهم والصحفيين بالتوقف عن اللقاءات الصحفية لمدة 30 يوما لعدم إزعاج الأطفال فى تلك المرحلة المبكرة، مشيرا إلى أنهم محميين بموجب قانون حماية الطفل الذى تحمى إحدى مواده الأطفال تحت الثامنة عشر من التغطية الإعلامية التى تسبب الأذى النفسى.



أطفال الكهف يعودون للتدريب



خروج أطفال الكهف من المستشفى



فرحة أطفال الكهف



أطفال الكهف



أطفال كهف تايلاند



أطفال الكهف