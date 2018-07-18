مياه القناة تشارك فى حل مشكلات قرية النورس بجنوب بورسعيد

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، أنه تمت المشاركة مع جمعية مصر المستقبل للتنمية والخدمات الإجتماعية، ومجمع الإعلام ببورسعيد وحى الجنوب، لمناقشة عدد من المشكلات المتنوعة، ونقص الخدمات التى تعانى منها قرية النورس جنوب بورسعيد.

وأكد عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامي لمياه القناة، فى بيان له اليوم، أنه تم تحديد المشكلات ووضع برنامج زمنى للحلول المتاحة، وهوالأسلوب الأمثل فى التعامل مع القضايا والمشكلات، وأن شبكة قرية النورس لم يتم إستلامها من هيئة المجتمعات العمرانية، ومع ذلك فإن الشركة، ومن خلال الحلول الفنية التى عرضها المهندس عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد وقيادات القطاع، سيتم سحب مياه الصرف وإصلاح الخطوط التى تحتاج إصلاح فى الشبكه رغم أنها مازالت فى حوزة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم العرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على عدد من المحاور التى ستساهم فى تطهير الخزان.